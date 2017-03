Fumito Ueda parteciperà alla cerimonia di premiazione del Drago d'Oro 2017

ha annunciato che alla serata di premiazione del, il premio italiano che celebra le eccellenze videoludiche e ne promuove il valore artistico e culturale, parteciperà un ospite d'onore d'eccezione, professionista di calibro internazionale:di

Fumito Ueda è uno degli autori di videogiochi più apprezzati al mondo. Unitosi a Sony Computer Entertainment, nel 2001 ha diretto ICO, ottenendo un grande successo di critica e numerosi premi. Il successo dell'opera si replica quattro anni dopo con Shadow of the Colossus, che ne consacra la fama del suo creatore, rendendolo uno degli autori di videogiochi più originale e stimato da pubblico e critica. Negli anni successivi lavora a The Last Guardian, pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel 2016 e candidato al Drago d'Oro 2017 per le categorie Videogioco dell'Anno, Miglior Colonna Sonora, Miglior Personaggio e Miglior Videogioco di Azione/Avventura.

Fumito Ueda parteciperà alla cerimonia di premiazione del Drago d'Oro insieme ad altri quattro ospiti internazionali: Takeshi Furukawa, Composer della colonna sonora di The Last Guardian, che ha lavorato a stretto contatto con Fumito Ueda durante lo sviluppo del titolo; Marco Conti, Car Handling Designer di Forza Horizon 3; Gaz Deaves, Marketing Game Manager di Batman: Arkham VR; e Hajime Tabata, Director di Final Fantasy XV.

Per scoprire se Fumito Ueda o qualcuno degli altri ospiti internazionali calcherà il palco per ritirare una statuetta, e quali saranno i vincitori di tutte le categorie del Drago d'Oro 2017 sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione in diretta streaming sul sito del Premio.