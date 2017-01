Fumito Ueda vorrebbe portare Shadow of the Colossus su PlayStation VR

Ai microfoni di Glixel,ha parlato del desiderio di portaresu PlayStation VR, nonostante i tanti dubbi e problemi che un lavoro del genere potrebbe comportare per lui ed il suo team.

"Shadow of the Colossus su PlayStation VR? Mi piacerebbe, ma in ogni caso sento la responsabilità di creare qualcosa che possa andare oltre le aspettative del pubblico."

Queste le parole di Ueda, che si dice dubbioso anche per eventuali problemi di motion sickness, inoltre il mercato VR potrebbe non essere così ampio da rendere redditizia una produzione come Shadow of the Colossus. Il game designer e produttore giapponese vorrebbe dedicarsi a un progetto per la realtà virtuale ma vuole prima essere sicuro che questo sia profittevole per lui e la sua azienda. Vi piacerebbe vedere Shadow of the Colossus su PlayStation VR?