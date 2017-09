Funko annuncia i nuovi Pop di Crash Bandicoot

ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di Pop dedicata a: la linea sarà composta da sette pezzi, di cui uno prodotto in quantità limitate estremamente limitate.

Nello specifico, la serie include Crash Bandicoot, Crash Bandicoot in versione non dipinta (raro), Dr. Neo Cortex, Crash Bandicoot peloso (solo da GameStop), Crash Bandicoot con Jet Pack (esclusiva Toy's R Us), Crash Bandicoot Glow in the Dark (esclusiva Best Buy) e infine Crash Bandicoot con il completo da motociclista, disponibil in esclusiva da Hot Topic.

I nuovi Funko Pop di Crash Bandicoot usciranno a novembre negli USA, nessun dettaglio riguardo l'arrivo in Europa.