Furi: annunciata l'edizione retail per PC e PlayStation 4

L'edizione PlayStation 4 è realizzata in collaborazione con Limited Run Games e sarà prodotta in quantità estremamente limitate. Data di uscita e prezzo non sono ancora stati rivelati. La versione PC invece arriverà in una speciale Collector's Edition (in vendita a 39 dollari) che includerà Furi Definitive Edition in formato Blu-Ray, colonna sonora su CD, manuale da 24 pagine, adesivi e una card con un docie per scaricare il gioco e i DLC da Steam.

Pleased to reveal we'll be releasing a limited disc of @TheGameBakers' stylish Furi for PlayStation 4 in June at https://t.co/5LksokMR1O pic.twitter.com/L5rKYAc2Zm — Limited Run Games (@LimitedRunGames) 12 maggio 2017

For PC a nice collector box of Furi Definitive Edition + the OST will be available in June with @TheIndieBox https://t.co/Sh6a1gqfxR pic.twitter.com/2sFufqChA1 — The Game Bakers (@TheGameBakers) 12 maggio 2017