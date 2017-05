Furi Definitive Edition disponibile su PS4: include un DLC e un tema dinamico

Nella giornata di oggi, la software house franceseha annunciato cheè ora disponibile per l'acquisto su PlayStation 4 al prezzo di 21,99 euro.

Questa edizione completa di Furi include un tema dinamico ufficiale e il DLC One More Fight che vi darà accesso a due boss battle addizionali (da giocare ovviamente in due arene distinte).

Furi è disponibile su PC, PS4 e Xbox One (durante il mese di giugno arriverà anche in edizione retail per PS4 e PC). Il titolo di The Game Bakers ha ricevuto una calorosa accoglienza sia da parte della critica specializzata che dai giocatori. In questo action game basato su meccaniche di gioco bullet hell, il nostro protagonista dovrà affrontare e sconfiggere uno dopo l'altro i boss del gioco per riuscire infine a liberarsi dal suo stato di prigionia. Molto apprezzata anche la colonna sonora, che riuscirà ad esaltare le vostre battaglie grazie ai brani composti da rinomati compositori di musica elettronica, quali Carpenter Brut, Danger, The Toxic Avenger, Lorn, Scattle, Waveshaper e Kn1ght.