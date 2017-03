Furi: il DLC One More Fight arriva oggi su PC e PS4, ecco il trailer di lancio

Gli sviluppatori francesi dihanno ufficialmente annunciato che, DLC digià disponibile su Xbox One da diverso tempo, arriva oggi anche su PC e PlayStation 4. La software house ha inoltre pubblicato il trailer di lancio, che potete trovare riportato in cima alla notizia.

Il DLC One More Fight permetterà ai giocatori di ingaggiare una nuova sfida, affrontando il boss The Flame in una nuova arena appositamente creata per lo scontro. La battaglia sarà disponibile sia in modalità 'Furi' che 'Furier'. Il character design è ancora una volta curato da Takashi Okazaki, mentre la soundtrack da Scattle, artista coinvolto nella composizione dei brani di Hotiline Miami.

Furi: One More Fight è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One al prezzo di 3,99 euro. The Game Bakers ha inoltre accennato ad un misterioso "segreto" nascosto all'interno del contenuto scaricabile.