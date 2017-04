Fuzeboy: un nuovo platform 2D per PC, iOS e Android

Gli amanti dei platform 2D saranno contenti di scoprire, uno dei progetti selezionati per la prossima edizione di, che si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio. Sviluppato da Denis Darftey (artista e autore) e Niccolo Favari (programmatore e compositore),vuole omaggiare i grandi classici degli anni '80 e '90.

In Fuzeboy vestiremo i panni di Archie, custodie che dovrà superare una lunga serie di insidie per reciuperare il prezioso libro della Miccia Infinita, rubato dal perfido Dynamitto. Il gioco offre sessioni platform unite a rompicapo e piccoli puzzle da risolvere per proseguire nell'avventura, il tutto condito da uno stile grafico in Pixel Art volutamente retrò.

Fuzeboy è attualmente in fase di sviluppo per PC, iOS e Android, per saperne di più potete seguire il sito ufficiale del gioco e i profili Twitter e Facebook.