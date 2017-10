Gabe Newell entra nella Top 100 degli uomini più ricchi degli Stati Uniti

è entrato nella, la classifica dei cento uomini più ricchi degli Stati Uniti. Il fondatore di Valve può contare su un patrimonio netto pari a, occupando la 97esima posizione della classifica.

Per entrare in questo club d'elite è necessario possedere un patrimonio stimato in alcuno due miliardi di dollari, cifra praticamente raddoppiata da Newell. Gabe è a capo di Valve sin dal 1998, anno di fondazione dello studio, ed è il 43esimo uomo più ricco dell'industria dei videogiochi.

Secondo quanto riportato da Forbes, la maggior parte delle entrate della sua compagnia proviene ormai da Steam, che ha recentemente raggiunto quota 125 milioni di clienti, in ogni caso anche la divisione publishing continua a registrare ottimi numeri grazie a titoli come Team Fortress 2 e DoTA 2.