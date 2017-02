Gabe Newell ritiene ancora ingiusto che le mod non vengano pagate dai giocatori

Come saprete,ha già provato in passato ad introdurre sule mod a pagamento. In quel caso, però, la situazione non andò come previsto e, dopo aver proposto la prima mod a pagamento perdi, la compagnia ha deciso di stroncare sul nascere questo modello di business a causa delle stentoree proteste dei giocatori

Nonostante l'esperimento sia stato fallimentare, Gabe Newell di Valve continua ad essere fermamente convinto che le mod debbano essere fruite tramite acquisto monetario da parte del giocatore. Queste le sue parole al riguardo: "I modder creano un grandissimo valore, e Valve pensa che debbano essere assolutamente pagati. Il modo in cui non vengono compensati adeguatamente è un errore nel sistema".

Tornando sul caso Skyrim, Newell ha inoltre aggiunto: "La situazione con Skyrim fu - beh - disastrosa. Non era quella la giusta situazione per proporre una cosa del genere, e abbiamo compiuto alcuni errori nel modo in cui abbiamo agito. Ma il concetto fondamentale secondo cui la comunità debba ricompensare chi crea valore resta molto importante".

Non è chiaro al momento se Valve abbia intenzione di riproporre le mod a pagamento su Steam. Tuttavia, le parole di Gabe Newell lascerebbero presagire l'imminente ritorno di una proposta verso cui la community si è dimostrata altamente riluttante in passato. Voi che ne pensate al riguardo?