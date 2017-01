Gabe Newell a ruota libera su Half-Life, VR, Source Engine 2 e nuovi giochi

Nella notte,ha tenuto una sessione AMA su Reddit, durante la quale ha risposto a numerose domande relative ai futuri di progetti di, toccando argomenti come

Di seguito, un breve riassunto degli argomenti più interessanti emersi durante l'AMA:

Qual è la tua serie Valve preferita?

"Penso che Portal 2 sia il nostro miglior prodotto single player. Tra i titoli multiplayer invece cito DOTA 2. Ovviamente adoro Half-Life ma in questo caso mi sento molto più coinvolto, dal momento che è una mia creazione. Non posso dirvi in che direzione andremo in futuro con questa serie, semplicemente non ci sono informazioni a riguardo."

Half-Life 3 uscirà mai? E Half-Life 2: Episodio 3 vedrà mai la luce?

"Il numero 3 non si può pronunciare."

Perchè Valve non comunica con la community, a differenza di altre aziende?

"Perchè non vogliamo sprecare il tempo e i soldi dei giocatori. Stare dietro alle nostre decisioni, per il pubblico, sarebbe frustrante. Preferiamo lasciar parlare i nostri prodotti. A differenza di quanto si crede, ascoltiamo la community e parte del nostro lavoro consiste nell'interagire con i nostri clienti. Siamo molto scrupolosi nel nostro lavoro e i metodo che adottiamo ci impongono purtroppo periodi di scarsa comunicazione, ma siamo sempre in ascolto."

Valve ha in programma di sviluppare nuovi giochi con il Source 2?

"Sì, stiamo continuando a lavorare per sfruttare il Source 2. Il primo esperimento in tal senso è stato il passaggio di DOTA 2 al nuovo Engine ma stiamo utilizzando il motore anche per altri progetti non ancora annunciati."

Ci sono possibilità di vedere nuove IP ambientate nell'universo di Half-Life e Portal?

"Sì. Inoltre presto arriveranno anche i film basati su questi franchise, realizzati in collaborazione con J.J. Abrams. Non sono stati cancellati."

Valve realizzerà giochi completi per HTC Vive?

"Penso che la VR sia una tecnologia valida e molto interessante per creare giochi interessanti."