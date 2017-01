Gal Gun Double Peace ha venduto oltre 100.000 copie

Lo studio giapponeseha annunciato cheha venduto oltre 100.000 copie in tutto il mondo. Lo studio era inizialmente dubbio riguardo la possibilità di lanciare il gioco in Occidente, le cose sono però cambiate dopo aver visto l'interessa della community occidentale per questo progetto.

Inti Creates ha investito tempo e risorse nella localizzazione di Gul Gun Double Peace ma questo ha permesso di aumentare le vendite e far conoscere il franchise anche in Europa e Nord America. Il gioco è stato pubblicato nel nostro continente lo scorso mese di giugno, su PlayStation 4 e PlayStation Vita, la versione PC è stata invece lanciata a settembre 2016. In Giappone, Gal Gun tornerà nei negozi a febbraio con una riedizione denominata Gal Gun Double Peace Bilingual, che include nuovi contenuti e migliorie al gameplay.