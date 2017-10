Game Boy Classic in arrivo nel 2018 al posto di Nintendo 64 Mini?

Come ricorderete, la scorsa settimana è stato scoperto un trademark relativo al, registrato dail 15 settembre, una mossa che ha dato subito il via alle speculazioni riguardo l'esistenza del

Prima di annunciare ufficialmente NES Classic Mini e SNES Classic Mini, la casa di Kyoto aveva effettivamente rinnovato i brevetti legati a nome e design delle console, esattamente come accaduto con il Game Boy originale nei giorni scorsi.

Secondo una teoria diffusa da Kotaku, Nintendo potrebbe essere effettivamente al lavoro su una versione Classic del Game Boy da lanciare il prossimo anno al posto di N64 Classic Mini, che slitterebbe così al 2019. Si tratta al momento solo di speculazioni, la compagnia non ha commentato la vicenda, Kotaku e Mashable hanno provato a contattare Nintendo of America per ulteriori chiarimenti ma senza ottenere alcuna risposta.

A questo punto non ci resta che attendere eventuali annunci, i primi rumor su SNES Mini sono emersi proprio durante l'autunno 2016 con la presentazione ufficiale avvenuta a giugno 2017. Dovremo attendere la prossima estate per saperne di più?