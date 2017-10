Game Freak: Pokemon per Switch è aiutato dallo sviluppo di Ultrasole e Ultraluna

Durante un'intervista concessa a GameSpot,ha dichiarato che il nuovo capitolo deiin arrivo susarà aiutato dallo sviluppo di. Se da un lato i membri più giovani dello studio potranno crescere, dall'altro i veterani affronteranno nuove sfide.

"Ovviamente abbiamo un numero limitato di risorse, ma la nostra compagnia può contare su uno staff molto variegato. Abbiamo membri giovani e al contempo diversi veterani che hanno lavorato alla serie per parecchio tempo. Vogliamo impiegare il nostro personale nel miglior modo possibile. In questo caso possiamo trattare Pokemon Ultrasole e Ultraluna come un progetto rivolto allo staff più giovane, in modo da farlo crescere con l'esperienza, mentre i veterani potranno concentrarsi sul capitolo dedicato a Switch. Gestendo i progetti in questo modo possiamo assicurarci che ciascuno di essi generi degli effetti positivi sull'altro." dichiara il producer di Pokemon Ultrasole e Ultraluna Shigeru Ohmori.

Ricordiamo inoltre che Pokemon Ultrasole e Ultraluna saranno gli ultimi capitoli della serie ad essere pubblicati per Nintendo 3DS.