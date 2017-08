Game Freak: Pokemon Rubino e Zaffiro sono stati i più difficili da realizzare

Durante una recente intervista rilasciata a Game Informer, il game director diJunichi Masuda ha dichiarato chesono stati i capitoli della saga più difficili da realizzare, in parte a causa delle specifiche hardware del

Dal momento che Rubino e Zaffiro sono stati i primi capitoli della serie ad arrivare su Game Boy Advance, gli sviluppatori si sono dovuti confrontare per la prima volta con un hardware più potente del solito: "Con Rubino e Zaffiro la realizzazione tecnica ha fatto un notevole balzo in avanti, visto che bisognava gestire più canali audio e uno schermo più grande con molti più colori. Questo ci ha concesso ulteriore libertà creativa, ma al tempo stesso ha allungato i tempi di sviluppo e ha richiesto un impiego di risorse maggiore." osserva il Director.

Proseguendo con l'intervista, Masuda ha spiegato che Game Freak ha dovuto affrontare lo sviluppo di Pokemon Rubino e Zaffiro con una certa pressione addosso, visto che dopo il clamoroso successo di Oro e Argento si temeva l'inevitabile arrivo di una parabola discendente per la serie: "Mi sono stressato al punto da sentirmi male e andare all'ospedale per alcuni problemi di stomaco, ma i medici non riscontrarono nulla. Davvero stressante. La notte prima ho sognato che il gioco sarebbe stato un fallimento. Un incubo." confessa Junichi Masuda ai microfoni di Game Informer.

Cosa ne pensate di questo curioso retroscena? A voi erano piaciuti Pokemon Rubino e Zaffiro?