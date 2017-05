Game Freak sta sviluppando un GDR per Nintendo 3DS: Pokemon Stella in arrivo?

ha pubblicato recentemente un annuncio di lavoro sulla piattaforma giapponese eCareer per ricercare programmatori da inserire nel team che si sta occupando di un gioco di ruolo per Nintendo 3DS.

Sebbene non ci siano conferme in merito, il gioco in questione potrebbe essere un nuovo titolo della serie Pokemon, magari il tanto rumoreggiato Pokemon Stella. Non è escluso che il prossimo capitolo delle avventure dei mostriciattoli tascabili possa uscire su 3DS e magari su Switch, anzichè solo su una delle due piattaforme citate. Per il momento vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni, l'unica certezza è che gli sviluppatori di Pokemon sono alla ricerca di personale per lavorare ad un nuovo RPG, altri dettagli non sono noti.