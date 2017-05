Game Happens: giochi e performance, VR e teatro il 23 e 24 giugno a Genova

, il festival dedicato al game design e alla realtà virtuale, torna a Genova per la quarta edizione, in programma il 23 e 24 giugno. Due giorni di conferenze con 15 speaker internazionali e la possibilità di provare 28 tra i migliori giochi indipendenti provenienti da Italia, UK, USA, Francia, Germania, Svizzera e Olanda.

Tra gli ospiti di quest'anno troviamo Paolo Pedercini, fondatore di Molleindustria, un progetto noto per i suoi giochi dalla valenza politica e sociale, Landia Egal, producer di esperienze in realtà virtuale e realtà aumentata, Simon Wilkinson, transmedia artist che unisce teatro, performance, musica elettronica e video installazioni.

Game designer e developer da tutto il mondo si trovano ancora una volta nella cornice storica di Villa Durazzo Bombrini, situata vicino all'aeroporto Cristoforo Colombo, a Genova Cornigliano. Il festival è organizzato dall'Associazione culturale Game Happens in collaborazione con Genova-Liguria Film Commission e con il supporto di Società per Cornigliano. Inoltre, da quest'anno, due importanti studi indipendenti italiani hanno scelto di sostenere il festival: 34BigThings e MixedBag.

I biglietti per la conferenza possono essere acquistati a un prezzo scontato (entro il 12 giugno) a questo indirizzo. L'ingresso allo showcase è invece libero e non è richiesta alcuna registrazione. Sono invitate a partecipare persone di ogni età e genere curiose di provare giochi sperimentali, narrative interattive, ed esperienze in realtà virtuale.