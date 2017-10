Game of Thrones: Conquest disponibile ora su iOS e Android; trailer di lancio

In collaborazioneha ufficialmente annunciato l'immediata disponibilità disu dispositivi iOS e Android.

Il titolo, sviluppato da Turbine, studio interno di Warner Bros., è naturalmente ispirato all'omonima serie TV di HBO basata a sua volta su "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" di George R.R. Martin.

Questo MMO strategico mette i giocatori a capo della propria potente casata con lo scopo ultimo di destreggiarsi nel pericoloso panorama politico di Westeros e reclamare il Trono di Spade. Nel corso dell'avventura, i giocatori incontreranno diversi dei personaggi apparsi nello show televisivo, tra cui Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister e Jon Snow. I giocatori dovranno difendere le loro casate dalle altre in battaglie player vs player o formare una strategica alleanza combattendo per il controllo dei Sette Regni.

Game of Thrones: Conquest è disponibile ora su App Store e Google Play in forma di free-to-play. In cima alla notizia trovate il trailer di lancio del gioco.