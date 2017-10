Game of Thrones Conquest uscirà il 19 ottobre su iOS e Android

annunciano oggi la data di lancio die mostrano il primo teaser trailer. Sviluppato da, il gioco mobile di strategia MMO arriverà su App Store e Google Play il 19 ottobre.

Sia che si tratti usare la forza o l’inganno, Game of Thrones Conquest consente ai giocatori di governare la propria casata come preferiscono. Potenti eserciti saranno pronti a marciare contro i nemici, mentre i giocatori comandano i propri concili ristretti per sabotare i nemici dall’interno. Solo il più astuto avrà tutto quello che serve per sedere sul Trono di Spade.



I giocatori che si pre-registrano a Game of Thrones Conquest riceveranno il bundle "Prepare for War" Bundle che include la training gear dei Guardiani della Notte come pure oro e risorse per aiutarli a combattere per il Trono di Spade.