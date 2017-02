Gameloft annuncia N.O.V.A. Legacy per smartphone e tablet

Il publisher franceseha annunciatoper dispositivi mobile: il gioco è una riedizione del primo episodio della serie omonima, riproposto con un comparto tecnico aggiornato e varie migliorie al gameplay.

N.O.V.A. Legacy propone una campagna composta da 19 diverse missioni, supporto per il multiplayer PvP, un sistema di crafting e di potenziamento delle proprie armi, oltre a sfide ed eventi speciali a tempo. Il gioco arriverà solo su Android nel corso del 2017, Gameloft ha aperto le pre-registrazioni, se siete interessati potete cliccare qui per ricevere una notifica non appena il gioco sarà disponibile su Google Play Store.