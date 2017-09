Games with Gold: annunciati i giochi gratis di ottobre 2017

Dopo i rumor emersi nei giorni scorsi,ha oggi annunciato i titoli che saranno inclusi all'interno della lineup deiper il mese di ottobre 2017.

Gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno scaricare su Xbox One i seguenti due titoli: Gone Home: Console Edition (dall'1 al 31 ottobre) e The Turing Test (dal 16 ottobre al 15 novembre).

Per quanto riguarda Xbox 360, abbiamo invece Rayman 3 HD (dall'1 al 15 ottobre) e Medal of Honor: Airborne (dal 16 al 31 ottobre). Entrambi i titoli saranno giocabili anche su Xbox One in quanto retrocompatibili con l'ammiraglia di Microsoft.

In testata potete dare uno sguardo ad un trailer introduttivo per i titoli inclusi nei Games with Gold di ottobre. Siete soddisfatti dell'offerta di questo mese?