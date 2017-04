Games with Gold: annunciati i giochi gratuiti di maggio

ha da poco annunciato la lineup deiper il mese di maggio. Di seguito, vi andiamo a riportare l'elenco dei titoli che potrete scaricare gratuitamente se in possesso di un abbonamento a Xbox Live Gold.

Per quanto riguarda Xbox One, abbiamo l'arrivo di Giana Sisters: Twisted Dreams-Director’s Cut (disponibile dall'1 al 31 maggio), e Lara Croft and the Temple of Osiris (disponibile dal 16 maggio al 15 giugno). Gli utenti Xbox 360, invece, potranno scaricare due titoli a tema Guerre Stellari, ovvero: Star Wars: The Force Unleashed II (disponibile dall'1 al 15 maggio) e LEGO Star Wars: The Complete Saga (disponibile dal 16 al 31 maggio). Entrambi i titoli saranno giocabili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità.

In testata trovate un video di presentazione per i Games with Gold di maggio. Siete soddisfatti di quanto offerto dalla casa di Redmond?