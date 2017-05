Games With Gold: annunciati i titoli gratuiti per il mese di giugno

Microsoft ha appena annunciato i Games With Gold che verranno distribuiti gratuitamente per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold nel mese di giugno. Come sempre, troviamo due entrate per Xbox One e due per Xbox 360.

La lineup per Xbox One include Speedrunners e Watch_Dogs. In aggiunta, questo mese sarà distribuito gratuitamente anche un bonus DLC per Phantom Dust. Per quanto riguarda i titoli Xbox 360 (anch'essi utilizzabili su Xbox One grazie alla retro compatibilità), giugno riserva Assassin's Creed III e Dragon Age: Origins.

Di seguito vi riportiamo i periodi nei quali sarà possibile riscattare gratuitamente i giochi sopracitati:

SpeedRunners : disponibile per tutto il mese di disponibile per tutto il mese di giugno;

: disponibile per tutto il mese di disponibile per tutto il mese di giugno; Phantom Dust Multiplayer DLC Pack : disponibile per tutto il mese di giugno;

: disponibile per tutto il mese di giugno; Assassin's Creed III : dall'1 al 15 giugno;

: dall'1 al 15 giugno; Dragon Age: Origins: dal 16 al 30 giugno.

Se non avete ancora riscattato i Games With Gold di maggio, vi invitiamo a farlo prima che vengano sostituiti.