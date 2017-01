Games with Gold: arrivano Rayman Origins e Killer Instinct Season 2

Da oggi sono disponibili i nuoviper Xbox One e Xbox 360: tutti gli abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente(fino al 31 gennaio) e(fino al 15 febbraio).

Rayman Origins sostituisce The Cave mentre Killer Instinct Stagione 2 Ultra Edition si affianca a World Of Van Helsing Deathtrap, che resterà scaricabile per tutto il mese di gennaio. I primi Games with Gold del 2017 si sono rivelati interessanti anche se non particolarmente recenti (ad esclusione di World Of Van Helsing Deathtrap, lanciato a inizio gennaio), adesso aspettiamo di scoprire i giochi gratis in arrivo nei prossimi mesi.