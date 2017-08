A partire da oggi, tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare i primi due giochi gratis della promozionedi agosto, ovveroper Xbox 360 (compatibile con Xbox One) eper Xbox One.

I due giochi sono ora disponibili per il download, gli abbonati Gold potranno scaricare Bayonetta fino al 15 agosto mentre Slime Rancher sarà disponibile fino al 31 del mese. Il 16 agosto faranno la loro comparsa tra i Games with Gold anche Trials Fusion e Red Faction Armageddon, quest'ultimo in versione Xbox 360 giocabile anche su Xbox One.