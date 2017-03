Games with Gold: disponibili ora Layers of Fear e Borderlands 2

Sono ora disponibili per il download i primi due titolidi marzo: a partire da oggi, gli abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamenteper Xbox One eper Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One).

Layers Of Fear sarà disponibile fino al 31 marzo mentre Borderlands 2 sarà scaricabile fino al 15 del mese in corso. Il 16 marzo faranno invece la loro comparsa Evolve e Heavy Weapon, gli altri due titoli Games with Gold del mese.