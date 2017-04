Games with Gold: disponibili The Walking Dead S2 e Assassin's Creed Revelations

Sono ora disponibili idella seconda metà del mese di aprile. A partire da oggi, gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno scaricare, quest'ultimo in versione Xbox 360 compatibile anche con Xbox One.

Ricordiamo che fino a fine mese sarà disponibile per il download anche Ryse Son of Rome mentre Darksiders non è più scaricabile gratuitamente, essendo stato sostituito da Assassin's Creed Revelations. Buon download!