Games with Gold: Far Cry 3 e COD World At War tra i giochi gratis di settembre?

dovrebbe annunciare idi settembre 2017 entro la fine della settimana, probabilmente già nel corso della giornata odierna, a meno che la trasferta per la Gamescom non abbia costretto la casa di Redmond a rimandare l'annuncio. In attesa di saperne di più, arrivano le prime speculazioni sui GWG di settembre.

Il sito XboxNet lancia le sue previsioni, ovvero Assassin's Creed Chronicles India, Brothers A Tale of Two Sons, Far Cry 3 e Call of Duty World At War. Per quanto riguarda gli ultimi due titoli citati, si tratterebbe, secondo il sito, di ottimi metodi per promuovere l'arrivo di Far Cry 5 e Call of Duty WWII.

Quanto riportato è solamente frutto di speculazioni, per conoscere i Games with Gold di settembre 2017 dovremo necessariamente attendere l'annuncio (probabilmente imminente) di Microsoft.