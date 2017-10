Games With Gold: Gone Home e Rayman 3 HD sono ora disponibili

A partire da oggi sono disponibili gratuitamente i due giochi inclusi neidella prima metà di ottobre 2017: stiamo parlando diper Xbox One e diper Xbox 360. Entrambi verranno affiancati dafino al 15 ottobre.

Gone Home potrà essere riscattato gratuitamente per tutto il mese fino al 31 ottobre, mentre per Rayman 3 HD e Oxenfree ci sarà tempo fino al 15 ottobre. Ricordiamo che a partire dal 16 ottobre, invece, saranno disponibili i titoli inclusi nella seconda metà del mese, vale a dire The Turing Test per Xbox One e Medal of Honor: Airborne per Xbox 360. Come sempre, tutti i giochi Xbox 360 proposti dal servizio saranno retrocompatibili con Xbox One.

Approfitterete dell'occasione per recuperare questi titoli?