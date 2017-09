Games with Gold: L'Ombra di Mordor e DmC tra i giochi gratis di ottobre?

Un leak sembra aver svelato i nuovi Games with Gold di Ottobre 2017 per Xbox One e Xbox 360. Scondo quanto riportato dal DailyStar UK, tra i giochi in arrivo il prossimo mese per gli abbonati Gold troviamo tra gli altri

Nello specifico, la fonte riporta i seguenti titoli: DmC Devil May Cry Definitive Edition (dall'1 al 31 ottobre) La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor (dal 16 al 31 ottobre), Castlevania Lords of Shadow (dall'1 al 15 ottobre e Blood Drive (dal 16 al 31 ottobre), questi ultimi due in versione Xbox 360 retrocompatibile con Xbox One.

Restiamo in attesa di conferme o smentite, l'annuncio dei Games with Gold di Ottobre 2017 dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana.