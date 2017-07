Games With Gold: oggi è l'ultimo giorno per ottenere Watch Dogs e Kane & Lynch 2

Se siete abbonati a Xbox Live Gold, oggi è l'ultimo giorno utile per riscattare gratuitamente, due dei titoli appartenenti aidi giugno e del mese di luglio. Non avete ancora approfittato dell'occasione per scaricarli?

Watch Dogs è stato inserito nei Games With Gold di giugno, con la possibilità di essere riscattato gratuitamente dal 15 giugno al 15 luglio, mentre Kane & Lynch 2 è stato proposto tra i Games With Gold di luglio: entrambi i giochi possono essere riscattati solo entro la giornata di oggi. Tra gli altri titoli presenti nell'offerta di luglio ricordiamo Grow Up (disponibile per tutto il mese corrente), Runbow (disponibile dal 16 luglio al 15 agosto) e LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (disponibile dal 16 al 31 luglio).

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.