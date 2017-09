Games With Gold: Oxenfree e Battlefield 3 sono ora disponibili

A partire da oggi gli abbonati a Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente, i due giochi inclusi tra i Games With Gold della seconda metà di settembre insieme a

Oxenfree potrà essere riscattato a costo zero fino al prossimo 15 ottobre, mentre nel caso di Battlefield 3 e Forza Motorsport 5 ci sarà tempo soltanto fino al 30 settembre. Nella giornata di ieri, invece, gli utenti Gold hanno avuto l'ultima occasione per ottenere gratis Trials Fusion e Hydro Thunder Hurricane. Approfitterete dell'occasione per recuperare questi titoli?

