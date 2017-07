Games With Gold: Runbow e LEGO Pirati dei Caraibi disponibili per il download

A partire da oggi sono disponibili i giochi gratuiti deidella seconda metà di luglio: stiamo parlando dipere diper. Nel frattempo è ancora possibile riscattare anche

Runbow potrà essere riscattato gratuitamente fino al 15 agosto, mentre per LEGO Pirati dei Caraibi ci sarà tempo fino al 31 luglio, così come per Grow Up. Ricordiamo che tutti i giochi Xbox 360 inclusi nei Games With Gold, come LEGO Pirati dei Caraibi, sono retrocompatibili su Xbox One. Ieri, invece, era l'ultimo giorno utile per scaricare Watch Dogs e Kane & Linch 2.

Approfitterete dell'occasione per recuperare questi titoli? Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.