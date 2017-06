Sono ora disponibili per il download i primi duedel mese di giugno 2017: a partire da oggi gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno scaricareper Xbox One eper Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One).

SpeedRunners sarà disponibile fino al 30 giugno mentre Assassin's Creed III sarà scaricabile fino al 15 giugno, dalla seconda metà del mese verrà sostituito da Dragon Age Origins. Il 16 giugno farà inoltre la sua comparsa anche Watch Dogs, completando così l'offerta Games with Gold di giugno 2017. Da segnalare anche la disponibilità del DLC Multiplayer Pack per Phantom Dust HD, scaricabile gratis per tutto il mese.