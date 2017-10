Dopo la dipartita di, due nuovi titoli entrano ufficialmente a far parte dei. Si tratta di(Xbox 360) e(Xbox One), adesso scaricabili gratuitamente dallo store Xbox.

Medal of Honor: Ariborne sarà disponibile fino al 31 ottobre, mentre The Turing Test fino al 15 novembre. Segnaliamo, inoltre, che fra i giochi gratuiti di ottobre figura anche Gone Home, che resterà a disposizione per il download fino alla fine del mese. Come sempre, ricordiamo ai lettori di Everyeye che tutti i titoli per Xbox 360 proposti con i Games with Gold sono giocabili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità.