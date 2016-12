Games with Gold: ultimo giorno per aggiudicarsi i giochi del mese

Con l’avvento dell’anno nuovo, Microsoft metterà a disposizione i nuovi Games with Gold per Xbox One e Xbox 360, lasciando ai giocatori fino alla mezzanotte di oggi per approfittare dell’offerta di dicembre, che comprende Sleeping Dogs: Definitive Edition e Burnout Paradise.

Come tutti i titoli regalati agli abbonati del servizio Xbox Live Gold, Burnout Paradise, originariamente pubblicato su Xbox 360, potrà essere giocato anche sull’ultima console di Microsoft. Il survival horror Outlast sarà invece riscattabile senza costi aggiuntivi fino al 15 gennaio 2017.

I possessori di Xbox One possono inoltre approfittare degli sconti di fine anno sul Microsoft Store, con offerte che arrivano fino al 60% su moltissimi titoli in digital delivery.