Games with Gold: ultimo giorno per Rayman e Deathtrap: World of Van Helsing

Oggi, 31 gennaio, è l’ultimo giorno per poter scaricare senza costi aggiuntivi due dei quattro Games With Gold messi a disposizione da Microsoft nel mese corrente. Rayman Origins per Xbox 360 e Deathtrap: World of Van Helsing per Xbox One verranno sostituiti dai titoli in programma per febbraio.

Rimangono invece disponibili fino a metà del prossimo mese la seconda stagione di Killer Instinct e il puzzle/platform The Cave. A partire da domani, tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno divertirsi con l’indie Lovers in a Dangerous Spacetime e tuffarsi nel passato grazie alla celebre avventura punta e clicca Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, nella sua versione speciale pubblicata su Xbox 360 con grafica e audio aggiornati.

L’offerta dell’abbonamento Xbox continuerà il 16 febbraio, quando saranno disponibili al download gratuito l’acclamato simulatore di guida Project Cars e Star Wars: The Force Unleashed.