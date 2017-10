Games With Gold: ultimo giorno per riscattare Oxenfree e Rayman 3 HD

Se siete abbonati a Xbox Live Gold, oggi è l'ultimo giorno utile per scaricare gratuitamente, due titoli proposti rispettivamente fra idi settembre e ottobre.

A partire da domani, invece, gli abbonati a Xbox Live Gold potranno riscattare The Turing Test per Xbox One (disponibile fino al 15 novembre) e Medal of Honor: Airborne per Xbox 360 (disponibile fino al 31 ottobre), senza dimenticare Gone Home per Xbox One (disponibile dall'1 al 31 ottobre). Per di consueto, ricordiamo che tutti i giochi per Xbox 360 proposti con i Games With Gold sono compatibili su Xbox One.

