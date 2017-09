Games With Gold: ultimo giorno per riscattare Trials Fusion e Hydro Thunder

Se siete abbonati a Xbox Live Gold, oggi è l'ultimo giorno utile per ottenere gratuitamente, due titoli rispettivamente proposti fra idi Agosto e di Settembre.

Trials Fusion è stato proposto tra i Games With Gold di agosto 2017, con disponibilità al riscatto gratuito tra il 16 agosto e il 15 settembre, mentre Hydro Thuner Hurricane è stato introdotto con i Games With Gold di settembre 2017 con disponibilità fra l'1 e il 15 settembre: in enbtrambi i casi, oggi è l'ultimo giorno utile per ottenere gratuitamente i due giochi.

Ricordiamo che a partire da domani saranno disponibili al download gratuito Oxenfree e Battlefield 3, insieme a Forza Motorsport 5 che potrà essere riscattato fino al 30 settembre.