Oggi, 15 maggio, è l'ultimo giorno per riscattare gratuitamente, due tra i vari titoli messi a disposizione neidi Aprile e Maggio.

Rimangono invece disponibili fino al 31 maggio Giana Sisters: Twisted Dreams-Director’s Cut e LEGO Star Wars: The Complete Saga, mentre sarà possibile scaricare Lara Croft and the Temple of Osiris a costo zero fino al prossimo 15 Giugno. Ricordiamo che tutti i titoli per Xbox 360, come Star Wars: il Potere della Forza 2 e LEGO Star Wars: The Complete Saga, sono giocabili su Xbox One grazie alla retrocompatibilità.