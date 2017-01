Games with Gold: World of Van Helsing Deathtrap e The Cave gratis da oggi

A partire da oggi, domenica primo gennaio, gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamenteper Xbox One e Xbox 360, i primi due Games with Gold del 2017.

World of Van Helsing Deathtrap è un action RPG con elementi tower defense ambientato in un mondo popolato da vampiri mentre The Cave è un gioco di azione e avventura sviluppato da Ron Gilbert, papà di Monkey Island. Il primo sarà disponibile per tutto il mese e verrà affiancato da Killer Instinct Season 2 Ultra Edition dal 16 gennaio, The Cave sarà invece scaricabile fino al 15 gennaio, il giorno successivo verrà sostituito da Rayman Origins.