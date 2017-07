Gamescom 2017: date e orari di tutte le conferenze della fiera

Si avvicina la: la prossima edizione della fiera tedesca si terrà, come da tradizione i giorni precedenti l'apertura ufficiale saranno dedicati alle conferenze e ai media briefing delle hardware house e dei più grandi publisher. Di seguito, date e orari degli appuntamenti confermati fino ad oggi.

Electronic Arts e Microsoft hanno già annunciato gli orari dei loro show mentre Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Ubisoft, Bethesda, Activision-Blizzard e altri publisher di primo piano devono ancora confermare i propri piani per la fiera di Colonia. 2K Games ha confermato che non parteciperà alla Gamescom 2017 mentre Square-Enix ha promesso novità su Final Fantasy XV. Anche Konami ha confermato recentemente la propria presenza, pur non avendo conferenze in programma. Nota bene: gli orari indicati tra parentesi si riferiscono all'ora esatta di trasmissione nel nostro paese.

Xbox Showcase @ Gamescom 2017 (Domenica 20 Agosto - Ore 21:00)

Microsoft inaugurerà la Gamescom 2017 con uno speciale Xbox Showcase in programma Domenica 20 agosto dalle ore 21:00. In questa occasione la casa di Redmond svelerà le ultime novità su Xbox One X e sui giochi in arrivo nella prossima stagione, tra cui Crackdown 3, Forza Motorsport 7, State of Decay 2, Cuphead e Sea of Thieves. La Conferenza potrà essere seguita anche in diretta su miXer.

Electronic Arts @ Gamescom 2017 (Lunedì 21 Agosto - 18:30)

Electronic Arts porterà il suo show EA Play anche alla Gamescom di Colonia e Lunedì 21 Agosto dalle 18:30 terrà uno speciale evento della durata di 60 minuti per mostrare le ultime novità su Star Wars Battlefront 2, Need For Speed Payback, FIFA 18 e Battlefield 1 In the Name of the Tsar. Il publisher ha anche confermato la presenza di "alcune sorprese" senza però scendere nel dettaglio.

Age of Empires @ Gamescom 2017 (Lunedì 21 Agosto - Ore 21:00)

Altro appuntamento targato Microsoft, pensato per festeggiare il ventesimo anniversario di Age of Empires. La diretta celebrativa permetterà ai fan di dare una prima occhiata a Age of Empires Definitive Edition, la versione rimasterizzata del primo AOE annunciata allo scorso E3 di Los Angeles.

