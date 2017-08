Nella giornata di oggiha pubblicato un teaser trailer dedicato all' Xbox Showcase che si terrà in occasione della. Come ci anticipa il filmato, durante la diretta l'azienda di Redmond farà alcuni importanti annunci e condividerà trailer inediti dei titoli più attesi su Xbox One e Windows 10.

Sappiamo, inoltre, che nel corso dell'evento saranno rivelate nuove informazioni sui pre-order di Xbox One X, la nuova console mid-gen made in Redmond in arrivo il 7 novembre 2017. Recentemente è trapelata online anche una Xbox One X Project Scorpio Edition, per saperne di più, tuttavia, dovremo attendere l'inizio del livestream, previsto alle 21:00 di domenica 20 agosto. Quali sono le vostre aspettative?