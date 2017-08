Gamescom Awards 2017: ecco le lista completa delle nomination

È stata da poco diramata la lista completa delle nomination per i, evento che premia i migliori progetti videoludici presenti alla fiera di Colonia. Vediamo insieme quali sono i titoli in lizza per la vittoria delle varie categorie.

Best of Gamescom award

Ogni gioco che vince nella categoria in cui è nominato ha la possibilità di vincere il premio Best of Gamescom, a eccezione del miglior DLC e del miglior booth.

Miglior DLC

Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts

Final Fantasy XV: Episode Comrades, Square Enix

Halo Wars 2: Awakening the Nightmare, Microsoft

Miglior Booth

Ace Combat 7, Bandai Namco

Bigpoint Booth, Bigpoint

Bude von Tölz, expert

Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco

Electronic Arts Gamescom Booth 2017, Electronic Arts

God’s Trigger, Techland

Farming-Simulator: Nintendo Switch, Astragon

Monster Hunter: World, Capcom

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

Project CARS 2, Bandai Namco

Pure Farming 2018, Techland

Sony PlayStation Booth Entertainment Area, Sony

Strange Brigade, Rebellion

Total War: Warhammer II, Koch Media

Tropico 6, Kalypso Media

Wargaming-Booth, Wargaming

Xbox Booth, Microsoft





Miglior gioco PS4

Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

Destiny 2, Activision Blizzard

Monster Hunter: World, Capcom

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

Uncharted: The Lost Legacy, Sony

Miglior gioco Xbox One

Ark: Survival Evolved, Koch Media

Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

Crackdown 3, Microsoft

Forza Motorsport 7, Microsoft

La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra, Warner Bros.

Miglior gioco Nintendo Switch

FIFA 18, Electronic Arts

Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

Super Mario Odyssey, Nintendo

Miglior gioco PC

Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

Destiny 2, Activision Blizzard

ELEX, THQ Nordic

Kingdom Come: Deliverance, Koch Media

Total War: Warhammer II, Koch Media

Miglio gioco mobile

Danger Mouse: The Danger Games, 9th Impact

Metroid: Samus Returns, Nintendo

Miglior gioco di ruolo

Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

Detroit: Become Human, Sony

Kingdom Come: Deliverance, Koch Media

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

South Park: Scontri Di-Retti, Ubisoft

Miglior Racing Game

Forza Motorsport 7, Microsoft

Need for Speed Payback, Electronic Arts

Project CARS 2 , Bandai Namco

Miglior Action Game

Call of Duty: WWII, Activision Blizzard

Destiny 2, Activision Blizzard

La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra, Warner Bros.

Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts

Super Mario Odyssey, Nintendo

Miglior gioco simulativo

Ace Combat 7, Bandai Namco

F1 2017, Koch Media

Farming-Simulator: Nintendo Switch, Astragon

Life is Strange: Before the Storm, Square Enix

Project CARS 2 , Bandai Namco

Miglior gioco sportivo

FIFA 18, Electronic Arts

PES 2018, Konami

Wreckfest, THQ Nordic

Miglior gioco per famiglie

Anki Overdrive: Fast & Furious Edition, Anki

LEGO Marvel Super Heroes 2, Warner Bros.

Life is Strange: Before the Storm, Square Enix

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

Super Mario Odyssey, Nintendo

Miglior strategico

Age of Empires: Definitive Edition, Microsoft

Ancestors, 1C Publishing

Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

Total War: Warhammer II, Koch Media

Tropico 6, Kalypso Media

Miglior puzzle/gioco di abilità

God’s Trigger, Techland

Miglior gioco social/online

Destiny 2, Activision Blizzard

Hidden Agenda, Sony

Monster Hunter: World, Capcom

Miglior gioco casual

Hidden Agenda, Sony

Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

Super Lucky’s Tale, Microsoft

Miglior gioco multiplayer

Ark: Survival Evolved, Koch Media

Call of Duty: WWII, Activision Blizzard

Destiny 2, Activision Blizzard

Monster Hunter: World, Capcom

Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts

Miglior gioco in realtà virtuale

Ace Combat 7, Bandai Namco

Fallout 4 VR, ZeniMax

The Elder Scrolls V: Skyrim VR, ZeniMax

Miglior Hardware

Anki Overdrive: Fast & Furious Edition, Anki

Xbox One X, Microsoft

Gioco più votato dai consumatori

Sono candidati tutti i giochi, a eccezione del miglior DLC e del miglior booth

Miglior Indie

AER: Memories of Old, Daedalic Entertainment

Deep Sky Derelicts, 1C Publishing

Double Kick Heroes, Headbang Club

Keyboard Sports, Triband

Past Cure, Phantom 8 Studio

I vincitori saranno annunciati nella giornata di giovedì 24 agosto. Cosa ne pensate di queste nomination e quali titoli trionferanno nelle rispettive categorie secondo voi?