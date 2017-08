Gamescom Awards 2017: Super Mario Odissey è miglior gioco della fiera

Miglior gioco: Super Mario Odyssey

Miglior DLC: Battlefield 1: In the Name of the Tsar

Miglior Booth: Electronic Arts

Miglior gioco PlayStation 4: Assassin's Creed: Origins

Miglior gioco Xbox One: La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra

Miglior gioco Switch: Super Mario Odissey

Miglior gioco PC: Kingdom Come: Deliverance

Miglior gioco console mobile: Metroid: Samus Returns

Miglior gioco di ruolo: Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

Migliori racing game: Forza Motorsport 7

Miglior action game: Super Mario Odissey

Miglior gioco di simulazione: Project Cars 2

Miglior gioco sportivo: Pro Evolution Soccer 2018

Miglior familiy game: Super Mario Odissey

Miglior gioco di strategia: Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Miglior puzzle/skill game: God's Trigger

Miglior gioco social/online: Destiny 2

Miglior gioco casual: Hidden Agenda

Miglior gioco multiplayer: Destiny 2

Miglior gioco VR: Fallout VR

Miglior hardware: Xbox One X

Most Wanted dei giocatori: Super Mario Odissey

Miglior gioco indie: Double Kick Heroes

Sono stati da poco rivelati i titoli vincitori dei Gamescom Awards 2017, iniziativa con la quale vengono premiati i videogiochi che più hanno impressionato positivamente durante la fiera di Colonia. Quest'anno, a trionfare su tutti, troviamo, nuovo capitolo della famosa seriein arrivo su Switch.

Come potete notare, il gioco Nintendo è riuscito a conquistare svariati premi, oltre a quello principale di miglior gioco. Sul fronte PS4, invece abbiamo Assassin's Creed: Origins, mentre La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Kingdom Come: Deliverance conquistano rispettivamente i premi come miglior gioco Xbox One e PC.