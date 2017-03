Come sappiamo, il gioco ha ottenuto un notevole successo anche su Switch, risultando di fatto il titolo più popolare e vendute per la nuova console della casa di Kyoto.

Queste le parole di Eric Bright: "Dopo l'uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild, abbiamo notati grandi risultati nelle vendite di Wii U usati. Stiamo vendendo davvero parecchie console usate insieme a Zelda e posso affermare che il gioco ha rinvigorito le vendite di Wii U, praticamente stagnanti nei mesi scorsi."

Eric Bright, Senior Director Merchandising di, è stato recentemente intervistato da Game Rant e in questa occasione ha rivelato come le vendite di Wii U usati nei negozi della compagnia siano notevolmente cresciute dopo il lancio di

