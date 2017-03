GameStop chiuderà 150 negozi, in arrivo nuovi store per gadget e tecnologia

Durante l'ultima conferenza finanziaria con gli azionisti, il CEO diha confermato che l'azienda chiuderà 150 punti vendita in tutto il mondo entro la fine del 2017. Si tratta del 3% dei negozi del gruppo, che ad oggi può contare su 7.500 store in 14 diversi paesi.

Non si tratta di una mossa a sorpresa, bensì dell'effetto di un piano di ristrutturazione aziendale varato nel 2014, nei prossimi mesi inoltre la catena aprirà 35 negozi dedicati ai gadget e agli accessori oltre a 65 punti vendita incentrati sulla tecnologia.

La compagnia sta soffrendo un forte calo nelle vendite hardware e software, le vendite della stagione natalizia sono risultate al di sotto delle aspettative, in particolare nell'ultimo quarto dell'anno fiscale, GameStop ha registrato un calo del 19.3% per quanto riguarda il software e del 29.1% sul fronte hardware, questo nonostante il lancio di prodotti molto attesi come PlayStation VR e PS4 Slim.