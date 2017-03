GameStop commenta il successo del lancio di Nintendo Switch negli USA

Eric Bright (Senior Director Merchandising di GameStop USA) ha commentato il successo riscosso daal lancio in Nord America, territorio dove la console è stata accolta in maniera decisamente calorosa dal pubblico:

Queste le parole di Eric Bright: "La notte prima del lancio, i GameStop di tutta america erano pieni di ragazzi in coda per ritirare la loro console a mezzanotte. In tanti attendevano Switch e moltissimi erano già in fila dal giorno prima. Per GameStop si è trattato del lancio più forte di una nuova console negli ultimi anni."

Sebbene Bright non citi numeri di alcun tipo, sembra che molti negozi GameStop negli USA abbiano registrato velocemente il sold-out. Nintendo Switch è ora disponibile in tutto il mondo, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione della console.