GameStop conferma l'arrivo di Pokemon su Nintendo Switch?

potrebbe aver confermato l'arrivo di un gioco deisu Switch. Il franchise è stato citato nella pagina prodotto della nuova console Nintendo, la descrizione però è stata rimossa poco dopo e sostituita con un testo generico.

Nintendo Everything ha comunque salvato il testo in questione, che riporta quanto segue: "Nintendo Switch offrirà giochi come Super Mario, Splatoon, Zelda, NBA e tanti altri ancora. La console ti permetterà di giocare fuori cas con Skyrim, oppure con Pokemon tra le pareti domestiche."

Parole che suonano come una conferma dell'arrivo di Pokemon Sole e Luna sulla nuova console della casa di Kyoto, anche la rimozione immediata del contenuto appare decisamente sospetta. In ogni caso, al momento, manca qualsiasi conferma ufficiale da parte di Nintendo, secondo alcuni rumor però Pokemon Stars (versione estesa di Sole e Luna) arriverà su Switch alla fine dell'anno, con 20 mostri esclusivi.