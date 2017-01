GameStop Italia apre i preordini di Switch al prezzo (indicativo) di 399.98 euro

GameStop Italia ha aperto i preordini per: la console ha fatto la sua comparsa sul sito del noto rivenditore, nel momento in cui scriviamo è possibile effettuare l'acquisto al prezzo di 399.98 euro.

Il prezzo indicato nella pagina del prodotto è assolutamente indicativo e provvisorio, tanto che la catena informa gli acquirenti che nel caso in cui il prezzo ufficiale sarà inferiore rispetto a quanto riportato verrà rimborsata la differenza. Da notare che al momento nessun gioco per Switch è presente nei listini di GameStop, con ogni probabilità il database verrà aggiornato dopo la presentazione del 13 gennaio, giorno in cui la casa di Kyoto svelerà prezzo, data di uscita e line-up di lancio di Switch.