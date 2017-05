GameStop Italia apre i preordini di Xbox Scorpio: il prezzo? 9.999.00 euro

Nella tarda serata di ieri, GameStop Italia ha ufficialmente aperto i preordini di, la nuova consolein arrivo a fine anno. Fino a qui, nulla di strano, se non fosse per il prezzo segnalato, ovvero...

Ovviamente si tratta di un semplice placeholder, il prezzo di Xbox Scorpio indicato da GameStop ha però strappato un sorriso a coloro che si aspettano un costo di lancio decisamente elevato per la console. In poche ore, i social network si sono riempiti di meme e battute sul prezzo, che lo ricordiamo non ha alcuna valenza, in quanto inserito in maniera del tutto casuale nel sistema: si tratta ovviamente di un semplice placeholder che non rispecchia in alcun modo il costo della prossima piattaforma della casa di Redmond.

Gli interessati possono comunque effettuare il preordine di Xbox Scorpio (prezzo da definire) in un qualsiasi negozio GameStop Italia, così da assicurarsi la console al lancio. Tutti dettagli su prezzo, data di uscita e line-up verranno annunciati il 13 giugno durante la conferenza E3 di Microsoft.